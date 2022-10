Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele au o perioada foarte incarcata acum. Inceputul noului sezon vine cu legume și fructe care mai de care mai bune pentru dulceața, compot sau muraturi. Gogonelele sunt cu siguranța preferatele romanilor. Majoritatea adora sa aiba un astfel de produs in camara pentru la iarna. Acestea se consuma…

- Poate puține persoane știu de dulceața de gogonele, dar aceasta se face foarte des mai ales in anumite zone din Romania. Cu siguranța este un produs care trebuie gustat de toata lumea cel puțin o data in viața. Rețeta este foarte simpla și nici nu ai nevoie de multe ingrediente pentru aceasta. Cum se…

- Romanii sunt mari consumatori de muraturi. Majoritatea le mananca intr-o salata alaturi de preparate pline de sosuri și cu multa carne, alții le prefera intr-un kebab și unii dintre ei le consuma alaturi de un platou tradițional romanesc ce conține de obicei: mezeluri, branzeturi sau legume facute la…

- Daca vrei sa pregatești saramura pentru muraturi este destul de important sa ții cont de cateva trucurile utile, iar legumele sa fie conservate. Daca vrei sa pui castraveți la murat sau orice alta leguma trebuie sa alegi cu grija sarea pentru a avea un gust delicios și de durata.

- Pilaful este un fel de mancare extrem de delicios și foarte simplu de gatit. Cu siguranța l-ai gatit macar o data, dar poate ai avut dezamagirea sa nu iți iasa exact ca la mama acasa. Pentru un pilaf ca la carte și delicios trebuie sa ții cont de anumite trucuri care te vor foarte mult. Care este secretul…

- Ingredientele pe care trebuie sa le adaugam atunci cand muram legume, pentru a le mura corect și a le pastra crocante toata iarna. Acestea sunt hreanul și evitarea folosirii zaharului și a oțetului.

- Tudor Gheorghe este unul dintre cei mai apreciați artiști, actori și compozitori din țara noastra. La varsta de 76 de ani, artistul a vorbit despre cum reușește sa se mențina in forma. Iata care este secretul cantarețului!

- Sigur n-ați uitat-o pe Simona Radiș, „fata de aur de la Tokyo”. In urma cu doi ani, a caștigat pentru Romania prima medalie de aur la dublu vasle feminin. Sportiva continua sa faca performanțe, insa nu doar in domeniul sportiv. Cu toate ca in zece ani de sport a reușit sa stranga zeci de medalii […]…