Stiri pe aceeasi tema

- Studiul este foarte bine structurat, iar cel mai simplu e sa vorbim pe exemple. Daca o persoana este infectata și nu are masca, iar alta persoana are una de panza, cea sanatoasa este protejata aproximativ 20 de minute, dupa care risca sa se infecteze. Daca persoana sanatoasa poarta o masca chirurgicala,…

- Una dintre cele mai importante modificari aduse de prelungirea starii de alerta este impunerea purtarii de maști chirurgicale ori profesionale, tip FFP2. Fara maști textile, așadar, de saptamana viitoare. Studiile recente arata ca o masca medicala profesionala asigura protecție mult mai buna in cazul…

- Franta a adoptat sambata, 1 ianuarie, noi masuri pentru a face fata exploziei de cazuri de COVID 19.Printre acestea, obligatia de a purta masca in mijloacele de transport de catre persoanele de peste sase ani si interdictia de a vinde si distribui alimente si bautura la bord, in contextul in care varianta…

- In județul Vrancea, in data de 16 noiembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: · 652 persoane in carantina la domiciliu; · 534 persoane in izolare la domiciliu; · 179 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 27 persoane…

- Pana astazi, 11 noiembrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.730.433 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Știre in curs de actulalizare… The post Peste 5.400 de cazuri noi de COVID-19, raportate in ultimele 24 de ore. Bilanțul urca la 1.730.433 de persoane infectate in Romania.…

- Controale ale polițiștilor și jandarmilor, in Timiș. Oamenii legii au facut verificari pentru a-i depista pe cei care nu respecta normele de protecție impuse in pandemie. Au aplicat amenzi de zeci de mii de lei celor care nu au purtat masca.

- Aproape 300 de polițiști de la IPJ Timiș impreuna cu polițiști locali, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompieri din cadrul I.S.U. Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au facut mai multe controale in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. In data de 18 octombrie,…

- 13.854 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 66.000 de teste, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.332.221 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…