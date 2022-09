Aleșii locali ar putea avea și ei salarii marite, dupa votul de miercuri din Senat. Parlamentarii au aruncat responsabilitatea in curtea primarilor pe motiv ca aceștia aveau nevoie de bani in plus. Am verificat situația in teren, in mai multe zone din țara. Unii edili au zeci de mii de euro in conturi, cate doua - trei case, terenuri și mașini de lux. Alții au mai puțin, dar nu o duc rau, cu salarii de peste 7.000 de lei pe luna.