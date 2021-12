Câtă memorie RAM și câtă memorie internă ai nevoie pentru laptopul tău? Cand cumparați un laptop, sunteți bombardat cu multe specificații hardware diferite, inclusiv procesor, stocare, memorie și multe altele. Pentru cei dintre voi care nu sunt pricepuți la computer, acest lucru poate fi destul de confuz. RAM este una dintre cele mai importante piese hardware pe care un laptop o are. Și memoria interna este la fel de importanta, intrucat ne ajuta sa stocam toate fișierele și programele utilizate. Deci, de cata memorie RAM și memorie interna ai nevoie pentru laptopul tau? Ce este RAM? RAM, sau memoria cu acces aleatoriu, este adesea numita pur și simplu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

