Cafea este benefica pentru organism daca este consumata in anumite cantitați. In ultimii ani oamenii de știința au incercat sa afle care este cantitatea care trebuie consumata zilnic Raspunsul specialiștilor este urmatorul: trebuie sa bem trei cani, adica 700 ml. Este și opinia dr. Uma Naidoo, care a fost descrisa drept o „tripla forța”: psihiatra școlita la Harvard, specialista in nutriție și maestru culinar („chef”) cu atestat. Este și autoarea unui best-seller: „This Is Your Brain on Food”. De ce trei cani? Dr. Naidoo evoca un studiu in care cercetatorii au urmarit timp de 10 ani consumul…