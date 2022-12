Câtă apă se pune la piftie. Așa nu vei da greș niciodată Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar multe gospodine pregatesc deja sau se gandesc la ce mancaruri sa gateasca pentru masa de Craciun și pentru cea de Revelion. Ei bine, majoritatea gospodinelor pregatesc piftie, pentru a o servi așa cum este sau alaturi de sarmale. Tu ai idee cata apa se pune la piftie? Daca ești atent la acest detaliu, atunci niciodata nu vei da greș. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a pregati piftia, dar și care este modul de preparare! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile sunt tot mai aproape și este bine știut faptul ca, atat de Craciun, cat și de Revelion, cozonacul un produs cumparat de tot mai multe persoane. Considerat un simbol al sarbatorilor, acest desert fie el cu stafide, nuci, branza, ciocolata sau rahat, este nelipsit de pe mesele romanilor. Cat…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar majortatea gospodinelor pregatesc deja diverse preparate pentru a le pune pe masa de Craciun și de Revelion. Ei bine, noi va vom prezenta rețeta de lebar de casa a lui Mircea Dinescu. Care sunt secretele poetului pentru rețeta care iți va incanta papilele…

- Sarbatorile de iarna reprezinta acel moment al frumosului, al speranșei in a fi bine cu noi. Este perioada anului in care ne petrecem mai mult timp cu familia și prietenii pentru clipe memorabile. Este incluisiv perioada anului cu cele mai multe ocazii de petreceri și ținute festive. Din acest motiv…

- Romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile mai mult acasa, decat plecați in vacanța și cu bugete in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Fii la curent…

- Iata ca ne aflam deja in pragul iernii, iar asta inseamna ca ne apropiem cu pași siguri de una dintre cele mai așteptate perioade din an – perioada sarbatorilor de iara. Luna decembrie este cunoscuta pentru forfota placuta de pregatire pentru Craciun și Revelion, care ne face sa ne teleportam in copilarie…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar gospodinele se pregatesc sa prepare cele mai bune dulciuri. De pe masa de Craciun sau Revelion nu lipsesc delicioasele torturi. Cum zilele speciale nu au niciun farmec fara ceva dulce, astazi va prezentam o serie de creme pentru tort, pe care trebuie…

- Sarbatorile acestea vin ca o rasplata pentru ultimii doi ani, o perioada cu vacante mai puține sau chiar deloc și extrem de multe limitari, astfel incat cererea pentru vacanțe a crescut considerabil.