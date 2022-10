Stiri pe aceeasi tema

- Romania U19 joaca azi, de la 16:00, cu Austria U19. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe FRF.tv.ro live de la 16:00 » Romania U19 - Austria U19 Dupa 0-0 cu Letonia U19 și 0-0 cu Lituania U19, naționala lui Alexandru Pelici joaca ultima partida din turul de elita. Adversara „tricolorilor”…

- Mamaliga, unul dintre cele mai vechi feluri de mancare romanești, a fost adoptata de multe bucatarii din lume și modificata in funcție de preferințele fiecarui popor in parte. Deși a fost considerata o lunga perioada de timp mancarea țaranilor, mamaliga este servita in ziua de azi chiar și in restaurante…

- ANAF a luat in vizor persoanele care vand produse online prin intermediul diferitelor platforme și nu iși declara veniturile. Firmele de curierat vor fi nevoite, in curand, sa raporteze la Fisc toate coletele cu plata la livrare. Agenția Naționala de Administrare Fiscala a lansat deja, in dezbatere…

- In locul in care se afla astazi restaurantul McDonald’s din centrul Timișoarei a funcționat candva un alt tip de fast-food, foarte indragit in perioada comunismului. Antropolgul culinar Caius Merșa a inregistrat brandul la OSIM și va deschide un Lacto Bar original in orașul de pe Bega.

- Cat timp se fierbe grișul cu lapte? Printre produsele tradițonale, pe care ni le facea bunica cand eram mici, se numara și grișul cu lapte. Deși un preparat care se face extrem de rapid, nu de puține ori, gospodinele fac o greșeala. Nu il lasa la fiert exact cat trebuie. Așa ca, ne-am decis sa […] The…

- INGER FARA ARIPI!… David are patru ani, dar nu a facut inca primii pași! O boala rara și severa i-a blocat nu doar articulațiile picioarelor, ci și copilaria. David este al cincilea copil al familiei Lingurar, o familie modesta financiar, cu cinci copii. Baiețelul cel mic, David, s-a nascut cu Varus…

- O fetita din orașul chinez Jiaxing care a cazut de la etajul 6 a fost salvata de un trecator, care a vazut-o la timp si a prins-o in brațe, informeaza Stiripesurse. In imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se vede cum barbatul, care vorbea la telefon, și o femeie observa copilul care s-a dezechilibrat…