Stiri pe aceeasi tema

- Taberele de odihna pentru copii din Capitala vor fi deschise din 1 iunie, cu anumite condiții de activitate. Astfel, potrivit avizului Ministerului Sanatații, se permite organizarea taberelor cu sejur de zi la capacitatea de 50%.

- O profesoara de 37 de ani din Franța merge dupa premisa ”Dragostea nu are varsta”. Deși are trei copii, femeia s-a indragostit nebunește de un puști roman de numai 14 ani și este in stare sa faca orice pentru ca relația lor sa fie pentru totdeauna. Parinții tanarului au acționat chiar și in instanța…

- Parintii sunt sfatuiti sa cumpere scaune auto pentru copii inainte de nasterea acestora, pentru a avea timp suficient sa aleaga modelul cel mai potrivit, compatibil cu masina si sa il monteze corespunzator. Astfel vor fi pregatiti pentru prima plimbare a nou-nascutului care va fi drumul cu masina de…

- Un copil de 3 ani operat pe creier la Clinica de Neurochirurgie a luat virusul COVID și a murit. Parinții spun ca fiul lor a murit cu zile. Matei a inceput sa aiba probleme de sanatate, iar parinții l-au dus la spital acum o luna si doua zile. Copilul avea reflux, iar la Spitalul de Copii s-a aflat…

- Ajutor financiar pentru parinții cu copii mici pentru a reveni la munca mai repede. Ce stimulente in bani pentru parinții cu copii mici sunt promise?Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, vrea sa acorde stimulente financiare pentru ca parinții cu copii mici sa revina la lucru. Se…

- Parinții din București care nu pot sta acasa cu copiii mai mici de 12 ani in vacanța prelungita de primavara ii pot lasa in mai multe centre de supraveghere pe care le organizaeaza Primaria Capitalei, a anunțat primarul Nicușor Dan.

- Nici nu au apucat parintii sa se bucure de cei 1500 de lei pe care angajatorul ii putea acorda celor care au copii la gradinta, ca Ministerul Finantelor propune suspendarea aplicarii acestei masuri. Potrivit acestei modificari din Codul Fiscal, angajatorul le putea da angajatilor pana la 1500 de lei…

- Catalin Drula a anunțat cu puțin timp in urma o posibila majorare a calatoriilor Metrorex. Aceasta decizie vine ca urmare a faptului ca in ultimii cinci ani nu a mai existat nicio scumpire in acest sens, iar suma obținuta ar putea fi de mare folos companiei. Majorarea se afla inca in discuții Deși nu…