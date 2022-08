Cât vor scoate din buzunar, începând de sâmbătă, șoferii care nu au rovinietă Șoferii din Romania care circula fara rovinieta risca amenzi mai mari incepand de sambata, 20 august. Mai exact, de astazi intra in vigoare noul nivel al amenzilor pentru lipsa rovinietei. Valoarea amenzilor contraventionale s-a calculat ca fiind de doua ori tariful anual de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, pentru amenda minima si […] The post Cat vor scoate din buzunar, incepand de sambata, șoferii care nu au rovinieta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

