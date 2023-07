Stiri pe aceeasi tema

- Deocamdata sunt date avertismente, dar peste doua saptamani vor fi aplicate si amenzi. Inca din 2018, legea obliga proprietarii sau administratorii de terenuri intra și extravilan, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, lacurilor, sistemelor de irigații, cursurilor de apa și ai bazinelor…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Prețul mediu lunar de pe piața spot de la București și-a continuat și in luna iunie scaderea, care se manifesta de la inceputul anului. Prețul mediu al pieței spot a continuat coborarea și in luna iunie, ajungand la 422,7 lei/MWh, conform datelor noastre – OPCOM nu a prezentat…

- Prețul unei case din Cluj-Napoca a fost redus de instanța pentru vicii ascunse. Proprietarii credeau ca au incheiat „afacerea” odata cu semnarea contractului de vanzare-cumparare, insa Tribunalul Cluj a luat o alta decizie.Vanzatorii unei case din Cluj-Napoca au fost obligați de instanța sa restituie…

- Prețul petrolului este in creștere vineri, 19 mai, dupa ce in ziua precedenta a scazut cu peste 1%. Investitorii sint optimiști cu prudența, considerind ca riscul de incapacitate de plata a datoriei SUA a scazut, informeaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Cotațiile futures ale petrolului Brent au…

- Prețul petrolului a scazut joi, 18 mai, dupa ce a crescut cu aproape 3% in ședința precedenta. Traderii urmaresc semne de progres in negocierile pentru ridicarea plafonului datoriei SUA, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Cotațiile futures ale petrolului Brent au scazut cu 0,3%, la 76,76…

- Preturile petrolului au scazut marti cu 4%, pana la cele mai reduse niveluri din ultimele cinci saptamani, in paralel cu un declin al actiunilor de pe Wall Street, din cauza ingrijorarilor legate de riscul de neplata a datoriei SUA si a asteptarilor ca cererea de combustibil ar putea avea de suferit…

- Adrian Negrescu a declarat marti, la Prima News, ca pretul la lapte nu a scazut de la 1 mai asa cum era intelegerea pe care a avut-o Guvernul cu cei care lucreaza in aceasta industrie. “A fost o intelegere verbala intre Guvernul Romaniei si cei care lucreaza in piata laptelui. In mod normal, putea…

- Preturile petrolului au scazut marti cu 2%, din cauza ingrijorarilor legate de perspectivele economice globale si a dolarului puternic, care au depasit efectul sperantelor de o cerere mai mare in China si al asteptarilor privind o scadere a stocurilor de titei din SUA, transmite Reuters.Cotatia titeiului…