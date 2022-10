Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim net pe un an de zile iti va achita doar factura care va veni la energie electrica dupa regularizarea din februarie 2023. Este anunțul facut de Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta (AEI). Specialistul se refera de fapt la romanii care locuiesc la bloc și depind…

- A mai ramas puțin pana cand sezonul rece va veni si romanii vor trebui sa plateasca sume mari la intretinere, dupa ce, la finalul iernii trecute, Consiliul General al Municipiului București a votat creșterea prețului local de facturare a energiei termice

- A mai ramas foarte puțin pana cand sezonul rece iși va intra in totalitate in drepturi așa ca tot mai mulți romani se intreaba cat va costa intreținerea la bloc și ce sume de bani vor fi nevoiți sa plateasca in aceasta iarna. Daca ani buni gigacaolria a costat 137 de lei fara TVA, acum, in București,…

- Se anunța o iarna foarte grea pentru țara noastra. Din cauza scumpirii energiei electrice și a reducerii plafonului pana la care consumul este compensat de stat, o parte dintre cetațeni vor trebui sa scoata sume mari de bani pentru a achita facturile. Afla in randurile urmatoare cine sunt romanii care…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca plafonul de consum la gaze a fost eliminat pentru consumatorii casnici cu centrale individuale. Prețul la gaze va fi același ca anul trecut, de 31 de bani pe kilowatt, oricat ar fi consumul, a spus ministrul. „Iarna trecuta, daca nu ma inșel, era la inceput…

- Partidul Social Democrat a reușit sa impuna, in cadrul Coaliției, menținerea masurilor de protejare a populației și a firmelor mici de creșterea prețurilor la energie. Astfel, va fi menținut tariful celor cu un consum mediu lunar sub 100 de KWh, care vor plati in continuare un preț de 0,68 lei/KWh.Pentru…

- Vești proaste pentru romani! Toamna vine cu scumpiri, asta pentru ca Guvernul a publicat azi, 1 septembrie, proiectul ordonanței de urgența pentru facturile de energie electrica. O parte din romani vor fi nevoiți sa plateasca mai mult la facturi. asta dupa ce pragul de compensare a scazut.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri seara ca 80% dintre romani se incadreaza in limitele de consum prin compensarea facturilor la energie, motiv pentru care nu trebuie sa-și faca griji privind prețurile pe care le vor plati in aceasta iarna, potrivit news.ro. „Avem in vigoare o ordonanta…