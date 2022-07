Cât vor plăti posesorii de autovehicule electrice pentru încărcarea mașinii. Tariful va fi actualizat periodic Numarul șoferilor interesați de achiziția unei mașini electrice este in creștere, in Romania, dupa marirea prețurilor la combustibil. Romanii care au achiziționat mașini electrice se lauda pe grupurile dedicate cu economiile pe care le-au facut de cand le conduc. Unii dintre aceștia reușesc sa calatoreasca cu mașina fara sa cheltuiasca un leu datorita programelor de susținere a achizițiilor de mașini nepoluante prin care autoturismele pot fi incarcate gratis la anumite pompe. Unele supermarketuri au programe de fidelitate: daca faci cumparaturi de 500 lei/luna din magazin,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul ca in aceasta iarna, in functie de evolutia regionala legata de razboiului din Ucraina si efectele sanctiunilor aplicate Rusiei, sa impuna o reationalizare a consumului de gaze, pentru companii, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro, populatia nefiind afectata de o…

- In aeroportul din Frankfurt a aparut un anunț pentru pasagerii carora li s-au anulat zborurile prin care li se transmite ca trebuie sa se ocupe pe cont propriu de eventuale rezervari la hoteluri sau bilete catre casa.”In atenția pasagerilor LHDin cauza numeroaselor zboruri anulate,…

- Administratia Fondului pentru Mediu a anunțat ca incepand de vineri, 24 iunie, incepe prima etapa de inscriere in Programul Rabla pentru Electrocasnice. Se pot cumpara masini de spalat rufe, masini de spalat vase si frigidere/congelatoare.”Incepand de vineri, 24 iunie, ora 10.00, persoanele…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, o noua destinatie culturala in aer liber in Bucuresti - Gradina cu Filme, unde vor fi organizate evenimente, pana in octombrie, de joi pana duminica. Gradina se va deschide incepand de joi.”Adaugam inca o destinatie culturala in…

- Membrii Asociației Pro Infrastructura au analizat șantierul unui segment vital de infrastructura al Romaniei - autostrada A0 Nord, lotul 2.In vreme ce lucrarile la partea sudica a autostrazii circulare a Bucureștiului inainteaza in ritm bun, tronsonul proiectat in nord este inca impotmolit…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, ii reproseaza ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, "un blocaj total" in ce priveste licitatia pentru un sector de 40 de kilometri din Autostrada A3 Transilvania, desi s-ar fi inscris in cursa nu mai putin de 12 constructori."Blocaj total…

- Plafonarea prețurilor la combustibil, in Ungaria, ii determina pe mulți romani de pe frontiera de vest sa mearga in țara vecina doar pentru a alimenta, arata Digi24. Potrivit sursei citate, la un plin de combustibil se face o economie și de 150 de lei.Potrivit Digi24, distanța de la Punctul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta ca compania americana NuScale Power si Societatea Nationala Nuclearelectrica din Romania au convenit sa colaboreze in vederea amplasarii unei centrale cu reactoare SMR. Astfel, spune ministrul, Romania va deveni o tara independenta energetic si prin amplasarea…