Albert Stahl a semnat până în 2025 cu UTA!

Stahl și-a rezolvat situația contractuală cu Rapid București, club cu care se afla sub contract, și a devenit jucător liber. Dorit la Arad de Mircea... The post Albert Stahl a semnat până în 2025 cu UTA! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]