Cât vor crește pensiile din ianuarie 2023, de fapt. Veste importantă pentru pensionarii din România Cat vor crește pensiile din ianuarie 2023, de fapt. Veste importanta pentru pensionarii din Romania. Pentru creșterea pensiilor autoritațile au mai multe variante. Tot ce estesigur pana acum este ca pensiile vor fi crecute, insa nu se știe cu cat. Ping pong cu pensiile romanilor. Coaliția de guvernare are procente diferite pentru majorarea veniturilor pensionarilor

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

