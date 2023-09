Cât vor crește facturile la electricitate și gaze dacă s-ar elimina subvențiile Facturile la electricitate și gaze platite de romani sunt in prezent plafonate și subvenționate de bugetul de stat printr-o lege care permite acest lucru pana in primavara anului 2025. Insa, in condițiile in care autoritațile se pregatesc sa ia masuri pentru reducerea deficitului bugetar, a aparut și ideea renunțarii la aceste subvenții. Hotnews a analizat ce oferte au companiile in piața libera pentru luna septembrie, iar veștile sunt proaste: toate sunt mai mari decat prețurile plafonate cu peste 11%. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

