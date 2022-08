Stiri pe aceeasi tema

- Parcarea in centrul Bucureștiului, in zonele deținute de municipalitate, va fi un lux incepand din 15 august 2022, potrivit b365.ro.In timpul verii, s-au marcat locurile de parcare deținute de Primaria Capitalei care anunța, prin viceprimarul Stelian Bujduveanu, ca va aplica o politica agresiva…

- Atentie unde parcați in Bucuresti de la 15 august. Locul pe care il ocupați trebuie platit anticipat. Cine nu ia in seama regula se poate trezi cu amenda și cu mașina blocata. Masura a fost anunțata de curand de Primaria Generala. Tarifele difera in funcție de zona.

- Meteorologii au actualizat avertizarile de furtuni, astfel ca, pana vineri dimineata, Capitala si 24 de judete din Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei si al Banatului, sudul si estul Transilvaniei si nordul Dobrogei vor fi sub Cod galben. Pana joi seara, in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura…

- Bautura preferata a romanilor in sezonul estival se scumpeste. De la 1 august, o halba de bere rece ar putea costa si cu 20- mai mult. De vina ar fi majorarea accizelor la alcool, dar si celelalte scumpiri pe care le au de acoperit producatorii. Daca la terasa Obor din Capitala o bere poate fi cumparata…

- 1,5 milioane de lei au fost obținuți ilegal de la bugetul de stat de catre un grup infracțional, prin programul de finanțare "Start UP Nation". Polițiștii fac 42 de percheziții in șapte județe și in Capitala.

- Accident grav noaptea trecuta langa Capitala, in orașul Bragadiru. Martorii spun ca un șofer care circula cu viteza mare ar fi incercat sa evite o alta mașina și a pierdut controlul volanului.

- Daca ai ales calea antreprenoriatului și iți dorești sa-ți pui bazele noii tale afaceri, atunci este timpul sa te interesezi care sunt pașii pentru o firma de succes. Intemeierea unei afaceri implica o munca complicata ce ține de analiza pieții, planificarea proiectului de afaceri și chiar gasirea unui…

- Autostrada Soarelui va fi inchisa timp de 7 nopți, potrivit Centrului Infotrafic. Astfel, circulatia pe Autostrada A2, pe sensul catre București, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru a se efectuat lucrari de reabilitare. A2 va fi inchisa timp de 7 nopți. Centrul Infotrafic a facut anunțul…