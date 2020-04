Stiri pe aceeasi tema

- Romania va produce minim un milion de masti medicale, iar pretul acestora va ajunge la populatie undeva la 2 lei, fara TVA, a declarat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Vom avea minim un milion de masti zilnic. Sunt doua companii care vor produce. Ma astept…

- Inainte de izbucnirea epidemiei de SARS COV2 maștile se vindeau in farmacii la prețuri extrem de mici, apoi totul s-a schimbat. O cutie cu 50 de bucați a ajuns sa coste și 300 de lei. Dupa care cu greu se mai gaseau.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat la inceputul ședinței ca subiectele principale ale discuțiilor de luni cu președintele Romaniei au fost „sustinerea initiativelor de producere a materialelor , echipamentelor, substantelor necesare in batalia cu epidemia de coronavirus, pentru care exista capabilitati…