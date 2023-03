Cât vom da pe RCA-ul plafonat Proiectul pentru plafonarea tarifelor RCA la nivelul lunii martie 2022 pentru șase luni vine cu o precizare extrem de importanta. Conform datelor obținute de Income din piața asigurarilor, plafonarea se va face la tarifele practicate de fiecare asigurator Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara ( ASF ) propune plafonarea prețului RCA la nivelul din martie 2022. ASF va inainta, luni, Ministerului Finantelor Publice o propunere privind stabilirea unor tarife pentru asigurarile auto la nivelul celor din luna martie a anului trecut. Proiectul pentru plafonarea…

- Prețurile asigurarilor auto a explodat in ultima perioada, dupa ce doua mari companii care ofereau polițe RCA au dat faliment. Cu toate acestea, unele asigurari se vor incheia la tarifele mai mici practicate la 1 martie 2022. Prețul polițelor RCA va fi plafonat Proiectul pentru plafonarea tarifelor…

- Proiectul pentru plafonarea tarifelor RCA la nivelul lunii martie 2022 pentru șase luni vine cu o precizare extrem de importanta. Conform datelor obținute in exclusivitate de Income din piața asigurarilor, plafonarea se va face la tarifele practicate de f

- Autoritatea de Supraveghere Financiara propune practicarea pentru o perioada de 6 luni a tarifelor de prima RCA din martie 2022, proiectul de act normativ urmand sa fie transmis luni Ministerului Finantelor ca autoritate competenta in materia reglementarii, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, Valentin…

- Autorizația de funcționare a Euroins a fost retrasa pentru ca firma nu a respectat regulamentele, si nu din cauze economice. Declarația a fost facuta de directorul de comunicare al ASF, Daniel Apostol, sambata, la emisiunea Income, de la Antena 3 CNN, iar acum se ia in calcul revenirea la prețurile…

- Primarul Cristi Misaila propune plafonarea salariilor din Primarie și instituțiile subordonate la nivelul lunii decembrie 2022. Proiectul de hotarare inițiat de primarul Cristi Misaila a fost transmis consilierilor locali și urmeaza sa fie discutat in ședința extraordinara de astazi a Consiliului Local…

- Apar modificari la facturile Enel, din cauza haosului de pe piata energiei electrice si a plafonarii, au anuntat oficialii companiei joi, 12 ianuarie.Reprezentanții societații au anunțat ca vor trimite facturi la energie electrica doar pentru prima jumatate a ultimii luni din 2022, perioada…

- In urma sesizarii din partea unui consumator de gaze naturale, ca nu beneficiaza de preț plafonat la gaze, in factura primita de la furnizorul sau in luna noiembrie și decembrie 2022, se poate constata ca avem costuri cu gazele sub prețul plafonat, arata