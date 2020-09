Stiri pe aceeasi tema

- Institutiile financiare nebancare (IFN) si-au castigat rapid popularitatea pe piata romaneasca de credite, nu e de mirare ca in ultimii ani si-au extins si gama de produse, cu care reusesc sa atraga tot mai multi romani. Debitorii sunt atat barbati cat si femei, persoanele tinere (de la 18…

- Trei tipuri de locuințe care pot fi achiziționate prin programul Noua Casa, fostul program Prima Casa. Mai jos va prezentam aceste tipuri și tot ce trebuie sa știți legat de programul care se va lansa pana la sfarșitul lunii august 2020. FNGCIMM a anunțat demararea in scurt timp a noului program Noua…

- Ziarul Unirea (P) Toate informațiile despre Noua Casa: condiții, avans, dobanda Programul de creditare Noua Casa, care inlocuiește Prima Casa, poate fi accesat de romani incepand cu data de 15 august. Noua Casa vine cu imbunatațiri și cu un plafon maxim de 140.000 euro. Acesta este valabil in cazul…

- Compania de Apa Oltenia S.A. a semnat, astazi, 5.08.2020, al patrulea contract de execuție lucrari in cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Dolj, in perioada 2014-2020”. Este vorba despre CL 11, care prevede extinderea rețelelor de apa și canalizare…

- O serie de polemici aparute in jurul programului ”Noua Casa” (fostul program Prima Casa) au readus in atenția celor interesați de a-și cumpara o locuința ideea de a pune in balanța programul guvernamental cu ofertele bancilor pentru creditele...

- Guvernul adopta miercuri condițiile pentru programul ”Noua Casa”, ce modifica ”Prima Casa”, derulat pana acum. Creditul garantat pentru cumpararea unei locuințe noi va fi de cel mult 140.000 de euro, cu avans de 15% și de pana la 70.000 de euro pentru locuințe mai vechi de 5 ani, cu avans de 5%/ Potrivti…

- Raiffeisen Bank a fost sancționata cu 50.000 de lei de catre Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pentru ca a majorat dobanzile fara știrea clienților. Banca a contestat aceasta amenda, insa Tribunalul București a respins definitiv contestația, considerand ca majorarea dobanzilor…

- Una dintre cele mai cunoscute banci din Romania a anuntat ca are doua oferte promotionale pentru clientii sai, prezentand in detaliu si care sunt singurele conditii pe care le impune. Raiffeisen Bank ofera clientilor care isi deschid cont curent in perioada 15 iunie – 30 septembrie o serie de facilitati…