Cât valorează viaţa unui soldat rus pentru Putin. Compensaţii pentru familiile îndoliate Familiile soldaților ruși care au murit in razboiul din Ucraina vor primi drept compensatie o suma de 5 milioane de ruble (68.800 de dolari) pentru fiecare caz de deces, potrivit unui ordin semnat de președintele rus Vladimir Putin. Pentru soldații care au fost raniți sau au suferit traume in timpul razboiului, suma alocata este de 3 milioane de ruble (41.300 de dolari) Decretul a fost publicat pe site-ul Agenției de Informații Juridice din Rusia, potrivit Trud.bg. Potrivit informatiilor vehiculate in presa internationala, in razboiul din Ucraina ar fi murit din 24 februarie 2022 si pana in prezent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

