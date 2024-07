Stiri pe aceeasi tema

- 40 de pompieri romani cu opt mijloace tehnice sprijina lupta impotriva incendiilor de padure in Perpignan, sudul Franței, informeaza printr-un comunicat Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Ministerului Afacerilor Interne, in colaborare cu Directia Generala Protectie Civila Europeana si Operatiuni…

- Un numar de 76.746 de cetateni romani dețineau, in depozitele bancilor comerciale, conturi cu sume de peste 100.000 de euro, la 31 martie 2024, arata datele Fondului de Grantare a Depozitelor Bancare (FGDB). La sfarsitul primelor trei luni din acest an, depozitele bancare mai mari de 100.000 de euro,…

- Somnul si odihna sunt pe prima pozitie in ceea ce priveste calitatea vietii, detronand alimentatia, arata un recent studiu realizat de Centrul de Informare, Prevenire, Risc si Analiza (CIPRA), prezentat luni. „Anul acesta, in mod surprinzator, somnul si odihna au trecut pe prima pozitie in ceea ce…

- Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, vine cu un anunț important pentru romani. Dupa recalcularea din septembrie, aceștia vor avea parte de pensii mult mai mari. In unele situații, sunt așteptate venituri majorate chiar și cu peste 50% din valoarea inițiala. Pensii mai mari pentru romani Daniel Baciu,…

- Spania și-a consolidat reputația ca fiind centrul gastronomiei rafinate la nivel mondial, odata cu dezvaluirea listei celor mai bune 50 de restaurante din lume pentru 2024. Potrivit CNN, premiile, considerate echivalentul Oscarurilor in domeniul gastronomiei de lux, au fost anunțate miercuri seara intr-o…

- Intr-o perioada in care alegerile se apropie cu pași rapizi, practicile tradiționale de mituire a electoratului devin din nou subiect de discuție intensa. Un nou dosar penal deschis in comuna Ianca, Olt, arunca lumina asupra unei probleme persistente in peisajul politic: coruperea alegatorilor prin…

- Bancnotele vechi sunt colecționate și valoreaza bani mulți, depinde de ediție. Vechea bancnota de 100 de lei din 1966, cu portretul marelui Nicolae Balcescu, valoreaza o avere pe site-urile de profil. Pastrate cu grija de bunicii și parinții noștri, aceste bancnote au devenit acum obiecte dorite…

- Caz rușinos pentru serviciile secrete din Statele Unite ale Americii! FBI a dat in vileag un spion infiltrat in cele mai inalte sfere din SUA, dupa 40 de ani de activitate. Fostul ambasador se retrasese de ani buni din administrație, dar a continuat munca de spionaj. Cel mai vechi spion infiltrat la…