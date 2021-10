Stiri pe aceeasi tema

- Un scorpion de mare cu lungimea de un metru cutreiera in urma cu 435 milioane de ani apele din regiunea care este in prezent China si isi captura prada cu ajutorul bratelor sale uriase, prevazute cu tepi, relateaza Live Science. Arheologii au descoperit recent ramasitele acestui scorpion (Terropterus…

- Infractori inarmati au furat marti bijuterii in valoare de 10 milioane de euro (11,84 milioane de dolari) dintr-un magazin Bulgari situat in opulenta Place Vendome din Paris, a anuntat politia din capitala Frantei, informeaza Reuters.

- O palarie purtata de Napoleon Bonaparte și care are inclusiv urme de ADN ale împaratului francez va fi scoasa la licitație în Hong Kong, relateaza Reuters. Palaria bicorn, cunoscuta pentru forma specifica a fost expusa în Hong Kong și va fi mutata la Paris și apoi la Londra.…

- Cel mai mare Triceratops cunoscut, al carui craniu are peste 2 metri lungime, va fi expus la Paris, incepand din 16 septembrie, inainte de a fi vandut la licitatie, informeaza News.ro . Se numeste Big John si a ajuns la Paris, descompus. Acest schelet de Triceratops, cel mai mare cunoscut, va fi expus…

- Guvernul britanic va investi 232 de milioane de lire sterline (aproximativ 272 de milioane de euro), in plus fata de finantarea Loteriei Nationale, pentru sprijinirea sportivilor olimpici si paralimpici in vederea Jocurilor de la Paris, din anul 2024, a anuntat premierul Boris Johnson, citat de Reuters.…

- Pretul cafelei ar putea exploda din cauza celui mai grav val de frig din ultimele decenii și costurilor mari de transport in pandemie, in Brazilia. Țara este cel mai mare producator de cafea din lume. Conform unei analize Reuters, in urmatoarele saptamani se așteapta ca preturile cafelei din Brazilia…

- Un schelet fosilizat, cu o vechime de 150 de milioane de ani, descoperit intr-un masiv muntos din sudul Chile, este stramosul crocodilului din zilele noastre, spun reprezentanții Muzeului Argentinian de Stiinte Naturale, relateaza Reuters.