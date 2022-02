Cât va sta după gratii un tânăr din Alba care a tâlhărit bărbați cu orientări homosexuale. Cum își alegea victimele Cat va sta dupa gratii un tanar din Alba care a talharit barbați cu orientari homosexuale. Cum iși alegea victimele Un tanar din Alba, dar și un complice al sau, au fost condamnați definitiv la inchisoare cu executare dupa mai multe talharii. Principalul atacator, Iulian, un tanar de 21 de ani și alegea victimele pe internet, din randul barbaților gay, iar apoi iși dadea intalnire cu aceștia. La fel a procedat și intr-o noapte, cand […] Citește Cat va sta dupa gratii un tanar din Alba care a talharit barbați cu orientari homosexuale. Cum iși alegea victimele in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

