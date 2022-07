Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, au discutat, in cursul intalnirii de la Paris, despre intensificarea cooperarii bilaterale si despre teme internationale "urgente", inclusiv despre conflictul din Ucraina si despre asigurarea necesarului strategic. Fii…

- UPDATE Klaus Iohannis a ajuns la Kiev unde se va alatura celorlalți lideri europeni. In Kyiv today with my European colleagues Chancellor @OlafScholz , President @EmmanuelMacron and PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian…

- Liderii Germaniei, Frantei si Italiei sunt asteptati joi la Kiev sa isi exprime sprijinul pentru Ucraina, in timp ce aceasta lupta sa reziste unui atac necrutator din partea Rusiei, transmite Reuters. Organizarea vizitei cancelarului german Olaf Scholz, a presedintelui francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului…

- In timp ce unii aliați „imping” Kievul sa lupte pana la eliberarea completa a tuturor teritoriilor, inclusiv a Crimeei, alții cred ca Ucraina ar trebui sa se impace cu ocupația și sa negocieze cu Rusia, scriu jurnaliștii de la Reuters . In timp ce guvernele occidentale se confrunta cu creșterea inflației…

- Cancelarul german Olaf Scholz a anunțat, luni, ca nu este impresionat de avertismentele presedintelui rus Vladimir Putin privind continuarea livrarilor de arme din Occident catre Ucraina, țara pe care o va sprijini „atata timp cat va fi necesar”, informeaza DPA, citat de Agerpres.„Nu trebuie sa ne lasam…

- ➤ Presedintele Ucrainei: A venit timpul ca Rusia sa fie recunoscuta oficial drept „stat terorist“! Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sambata seara tarziu ca Rusia ar trebui sa fie declarata „stat terorist”, asa cum demonstreaza „realitatea de zi cu zi” in tara sa de la invazia rusa,…

- Marea Britanie a anunțat ca va oferi un sprijin militar și un ajutor suplimentar de 1,60 miliarde de dolari Ucrainei, facandu-și publica intenția inainte de o convorbire video planificata duminica de liderii Grupului celor Șapte cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Reuters. Premierul…

- Cristian Grosu prezinta pe cursdeguvernare.ro o analiza foarte interesanta despre problema actuala a razboiului. Tocmai se destrama teoriile privind multipolaritatea lumii – in sensul in care a fost ea prezentata de analisti si experti in ultimele 2 decenii, precum si in ce priveste globalizarea – care…