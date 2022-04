Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea aștepta ca dupa negocierile de marți de la Istanbul intre reprezentanții Moscovei și ai Kievului sa intervina un cat de mic semnal ca acțiunile trupelor Rusiei angajate practic in distrugerea unei țari, Ucraina, vor incepe sa se reduca. In plus, marți seara era anunțata o știre cel putin…

- Atacurile fortelor ruse asupra orasului Mariupol constituie o ”crima împotriva umanitatii”, a denuntat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un moment în care o noua runda de negocieri între Rusia si Ucraina a avut loc la Istanbul, relateaza AFP…

- Peste 100 de copii și-au pierdut viața in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in fața Congresului SUA, adaugand ca nu vede ”niciun sens in viața” daca nu poate preveni moartea altor copii nevinovați, relateaza BBC.„Acum am aproape 45…

- Ucraina CONFISCA bunurile Rusiei și ale rezidenților ruși din țara. Președintele Zelenski a semnat Ucraina CONFISCA bunurile Rusiei și ale rezidenților ruși din țara. Președintele Zelenski a semnat Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat joi o lege care permite naționalizarea tuturor bunurilor…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ii acuza pe liderii europeni ca nu iau suficiente masuri pentru a incetini avansul Rusiei. „Ca in cel de-al Doilea Razboi Mondial, ati spus niciodata, dar iata-l din nou și nu faceti suficient pentru a raspunde”, a spus Zelinski.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut joi liderilor europeni sa ajute urgent tara sa care este acum atacata de Rusia, ale carei forte au preluat controlul mai multor parti din sudul tarii, relateaza agentiile EFE si DPA. ''Daca dumneavoastra, stimati lideri europeni, lideri mondiali,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, joi, instituirea legii martiale pe intregul teritoriu al Ucrainei, in contextul operatiunii militare a Rusiei, si a dezvaluit ca tocmai a vorbit cu omologul sau american, Joseph Biden, care l-a asigurat de sustinere. Armata ucraineana va riposta…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni ca guvernul sau a fost informat ca miercuri, 16 februarie, va fi ”ziua atacului” prin care Rusia va invada Ucraina, relateaza NBC News. Statele Unite si aliatii sai au avertizat in mod repetat cu privire la o invazie iminenta a Rusiei,…