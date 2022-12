Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin de la Clubul Sportiv Municipal (CSM) București, finanțat de Primaria Capitalei, a devenit un Turn Babel, fapt pentru care anual se platesc sume colosale catre Federația Romana (FRH) pentru legitimarea de handbaliste straine. Nicușor Dan, pas cu pas pe urmele Gabrielei Firea…

- Nicușor Dan saluta decizia Guvernului de a crea cadrul legal pentru creșterea gradului de indatorare a Primariei Capitalei. „Decizia este absolut necesara pentru a putea trece de aceasta iarna și pentru a ajunge la zi cu datoriile catre Termoenergetica”, a scris primarul Capitalei pe Facebook.

- Liberalul Cristian Bușoi, fost favorit al președintelui Klaus Iohannis pentru candidatura Primariei Capitalei, spune ca primarul general Nicușor Dan nu mai trebuie susținut de PNL pentru un nou mandat. „Cred ca va fi extrem de putin probabil ca, la urmatoarele alegeri, Nicusor Dan sa mai aiba sustinerea…

- "Pentru obiectivul Penetrația Splaiul Independenței Ciurel, am platit facturi restante pentru lucrari in valoare de 29,7 milioane lei. Totodata, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai Pantelimon” – (Park & Ride Cora Pantelimon) am achitat 13,7 milioane lei, iar…

- Edilul a anunțat miercuri ca le-a transmis angajaților și instrucțiuni „de bun-simt” pentru a reduce consumul de energie electrica. Intrebat la o conferinta de presa ce masuri a luat municipalitatea pentru a face economie de curent, Nicușor Dan a spus ca a oprit centrala care furniza apa calda. „Ne-am…

- Se readuce in atenție problema lipsa apei calde in locuințele racordate la sistemul centralizat de termoficare din București. Fosta primarița a Capitalei il critica din nou pe succesorul sau in fotoliul de edil al Bucureștilor, Nicușor Dan, de aceasta data miercuri, 28 septembrie, facand referire la…

- „Au trecut doi ani de la celebra minciuna de campanie: ”, a scris pe Facebook Gabriela Firea. Ea afirma ca „sloganul candidatului dreptei unite s-a dovedit a fi o bataie de joc la adresa bucureștenilor, cu un singur scop: caștigarea Primariei Capitalei”. „Au trecut doi ani de la celebra minciuna de…

- La mai bine de o luna de la „Revoluția parcarilor”, anunțata de viceprimarul Stelian Bujduveanu ca fiind o mare realizare pentru șoferii bucureșteni, parcarile cu plata ale Primariei Capitalei stau aproape goale. Așa ca viceprimarul s-a dus la șeful sau, Nicușor Dan, sa caute o soluție. Stelian Bujduveanu…