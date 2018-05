Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle si Printul Harry s-au casatorit, sambata trecuta, nunta lor fiind unul dintre cele mai importante evenimente ale anului. Intreg mapamondul a fost cu ochii pe nunta regala, care a impresionat.

- Helen Elizabeth Evans, o cititoare in palma a analizat mainile cuplului Harry-Meghan, in cadrul unei apariții la ITV, la show-ul gazduit de Lorraine Kelly, dezvaluind de ce ducele și ducesa se potrivesc perfect, cu linii puternice. Tu știi ce spune palma ta? Afla cate casatorii vei avea in viata! Sau,…

- Anamaria Prodan le-a aratat tuturor casa din Las Vegas. Impresara a postat pe contul de socializare imagini cu gradina ei exotica și iazul cu pești. Fanii au fost cuceriți. Anamaria Prodan are o gradina mare, cu plante exotice, o fantana plina cu pești, dar și piscina placata cu piatra scumpa. “Imi…

- Printul Harry, alaturi de fratele sau mai mare William, au mers printre oamenii adunati in fata castelului cu mai putin de 24 de ore inainte de nunta de sambata, cei mai multi dintre ei cu steaguri ale Marii Britanii. Baia de multime neasteptata are loc in contextul in care in prezent se lucreaza…

- Un portret al cuplului alcatuit din printul Harry si fosta actrita americana Meghan Markle a fost imprimat pe un set de monede speciale ce au fost emise de Royal Mint pentru a marca apropiata casatorie a cuplului, a anuntat marti Press Association. Aceasta este prima aparitie a lui Meghan Markle pe…

- Meghan Markle si Printul Harry nu vor putea insa sa o invite la nunta lor pe vedeta globala. Fanii celebrului cuplu au avut o surpriza de proportii atunci cand au aparut zvonuri despre persoana care i-a unit pe cei doi indragostiti. S-a aflat cine i-a cuplat pe Meghan Markle si Printul Harry! Mai mult,…

- Printul si Meghan chiar au oferit publicului o lista de 7 asociatii si ii incurajeaza pe invitatii lor sa fie generosi. In 2011, Kate si William au facut acelasi gest la nunta lor si au reusit sa obtina peste un milion de lire sterline.