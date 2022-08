Stiri pe aceeasi tema

- Pretul uleiului s-ar putea dubla pana la sfarsitul acestui an. Fermierii estimeaza ca vor recolta cu un milion de tone de floarea soarelui mai putin fata de anul trecut, in conditiile in care cea mai mare parte a culturilor a fost afectata de seceta severa. Desi in Romania in acest an s-a cultivat o…

- Pretul uleiului s-ar putea dubla pana la sfarsitul acestui an, ajungand sa coste chiar și 17-18 lei/litru. Fermierii estimeaza ca vor recolta cu un milion de tone de floarea soarelui mai putin fata de anul trecut, in conditiile in care cea mai mare parte a culturilor a fost afectata de seceta severa.Cultura…

- Este incredibil cat a ajuns sa coste o sticla de 1 litru de ulei de floarea soarelui, in luna iulie, in Lidl, Mega Image, Carrefour și Auchan. Scumpirile sunt majore, din cauza inflației și a razboiului de la granița, scumpirile vin in lanț, iar o sticla de ulei a crescut la preț cu aproximativ 30%…

- Desi productia de floarea soarelui din acest an este una record, acest lucru nu se va resimti prea mult in pretul uleiului, dimpotriva. Specialistii avertizeaza ca din septembrie vom avea parte de noi scumpiri ale uleiului alimentar. Romania produce cantitati impresionante de floarea-soarelui dar prelucreaza…

- Terenurile agricole din zona Suceava-Falticeni și nu numai sunt mult mai ocupate de culturi de floarea-soarelui, fapt vizibil pentru un ochi cat de cat atent și interesat de agricultura. Practic, dupa porumb, frumoasa cultura pare cea mai prezenta, cel puțin in anumite zone. Situația este ...

- Prețurile s-au majorat la alimente și la combustibil, insa asta nu este deloc o noutate. Insa conform Asociației pentru Protecția Consumatorului din Romania, o sticla de un litru de ulei a ajuns sa coste neașteptat de mult la Kaufland, unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din Romania, un preț…

- Prețurile au explodat la alimente și combustibil. Acest lucru deja nu mai e o noutate pentru nimeni, dar este ireal cu cat a ajuns sa se vanda un litru de ulei, in unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din Romania. Prețul e mai mare chiar și decat cel din țarile cu cel mai ridicat nivel de trai…

- Prețul uleiului vegetal in magazinele din Chișinau și pe intreg teritoriul Moldovei a crescut cu 25%, constituind circa 50 de lei. Despre acest lucru a anunțat pe 10 mai Mold-street. Potrivit publicației, uleiul vegetal, care anterior costa 36-39 de lei per litru, acum costa intre 48 și 50 de lei. "In…