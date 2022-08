Stiri pe aceeasi tema

- Culturile de porumb, floarea soarelui si soia au fost grav afectate de seceta in acest an in multe zone din tara, iar acum in patru judete nu se mai poate iriga din cauza nivelului scazut al Dunarii, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea. La Zimnicea, nivelul apei a scazut atat de mult incat in vadul…

- Din cauza secetei extreme pe care o experimentam in aceste zile, exista mai multe zone in țara unde apa potabila este raționalizata. In județul Alba, spre exemplu, societatea care furnizeaza apa in sistem centralizat a anunțat intreruperi in alimentarea abonaților din mai multe localitați. Din cauza…

- In vara anului 2022, prețurile pentru alimentele naturale au crescut extrem de mult, din cauza secetei din acest an. Un kilogram de caș a ajuns sa coste mai mult decat carnea, spun clienții. Producatorii fac tot posibilul pentru a reuși sa scoata un mic profit. Cat costa lactatele. Cu cat s-au scumpit…

- Un val de scumpiri este așteptat in Romania. Prețurile vor crește din cauza secetei extreme cu care se confrunta țara noastra, dar și intregul continent. Fermierii trag semnale de alarma și spun ca cele mai afectate de lipsa ploilor sunt culturile de porumb și de floarea soarelui. Din cauza secetei…

- Nu e singura cauza, dar principala cauza a creșterii de prețuri in Romania este razboiul Rusiei in Ucraina, un aspect care nu e suficient de mult explicat opiniei publice, a precizat marți Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Potrivit acestuia, cata vreme Europa nu se va decupla energetic…

- Se anunta un an bun pentru apicultorii valceni. Productia de miere va fi mai mare fata de 2021. De vreme ce mierea din Ucraina nu va mai ajunge pe piata din Romania, apicultorii spera ca vor reusi sa vanda si o cantitate mai mare de productie autohtona.

- Preturile alimentelor au avut o crestere accelerata in ultima perioada, iar oamenii sunt disperati din cauza ca platesc din ce in ce mai multi bani pe un cos cu mult mai putine alimente in el decat anul trecut. Cresterile sunt ingrijoratoare, iar pretul la unele alimente a crescut chiar si cu aproape…

- Președintele Ligii Asociației Producatorilor Agricoli din Romania, Laurențiu Baciu, ne spune ca aceasta creștere artificiala a prețurilor va mai rezista cel mult pana in toamna, cand vom asista la o prabușire a acestora. Explicația este aceea ca oamenii iși vor epuiza rezervele de bani și nu vor mai…