Invazia Rusiei a provocat pagube de peste 97 de miliarde de dolari Ucrainei pana la 1 iunie, insa reconstrucția țarii ar putea costa aproape 350 de miliarde de dolari, arata un raport publicat, vineri, de Banca Mondiala, guvernul ucrainean și Comisia Europeana. Potrivit acestuia, Ucraina a suferit pierderi de 252 de miliarde de dolari din […] The post Cat va costa reconstrucția Ucrainei. Raport facut de Banca Mondiala, UE și guvernul de la Kiev appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .