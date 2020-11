Cât va costa o doză din vaccinul anti-COVID-19 în Europa Uniunea Europeana a încheiat un acord care îi permite sa plateasca mai putin decât SUA pentru vaccinul împotriva COVID-19. Astfel, conform unui înalt oficial UE implicat în discutiile cu producatorii vaccinului, blocul comunitar va plati un pret mai mic decât cel de 19,50 dolari pentru o doza de vaccin (cât e în SUA). Pretul reflecta si sprijinul financiar acordat de UE si de Germania în faza de dezvoltare a vaccinului, informeaza Agerpres. Acelasi oficial, care a dorit sa îsi pastreze anonimatul, a precizat ca… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

