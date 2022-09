Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii Digi24 au calculat cat va costa intreținerea pentru diferite tipuri de apartamente, in funcție de tarifele actuale. Daca in urmatorul sezon rece in București vor fi la fel de multe avarii ca in ultimele luni, și factura de energie electrica va fi mare. Cat de mare, depinde de cat de blanda…

- Se anunța o iarna foarte grea pentru țara noastra. Din cauza scumpirii energiei electrice și a reducerii plafonului pana la care consumul este compensat de stat, o parte dintre cetațeni vor trebui sa scoata sume mari de bani pentru a achita facturile. Afla in randurile urmatoare cine sunt romanii care…

- Ne apropiem cu pași repezi de sezonul de iarna, iar premizele nu sunt tocmai bune. Daca ne referim la București, conform primarului Nicșor Dan, bucureștenii ar putea sa o duca ceva mai bine in aceasta iarna. Ce-nseamna asta, ramane de vazut. In schimb, exista o varianta, oferita de statul roman, și…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca plafonul de consum la gaze a fost eliminat pentru consumatorii casnici cu centrale individuale. Prețul la gaze va fi același ca anul trecut, de 31 de bani pe kilowatt, oricat ar fi consumul, a spus ministrul. „Iarna trecuta, daca nu ma inșel, era la inceput…

- Vești proaste pentru romani! Toamna vine cu scumpiri, asta pentru ca Guvernul a publicat azi, 1 septembrie, proiectul ordonanței de urgența pentru facturile de energie electrica. O parte din romani vor fi nevoiți sa plateasca mai mult la facturi. asta dupa ce pragul de compensare a scazut.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri seara ca 80% dintre romani se incadreaza in limitele de consum prin compensarea facturilor la energie, motiv pentru care nu trebuie sa-și faca griji privind prețurile pe care le vor plati in aceasta iarna, potrivit news.ro. „Avem in vigoare o ordonanta…

- "Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna" Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. FOTO: Catalin Radu/RRA. Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna - a dat asigurari primarul general, Nicușor Dan, care a verificat astazi un…

- Romanii privesc cu teama și ingrijorare la ce urmeaza in iarna lui 2022. Facturile la utilitați s-au scumpit, prețurile alimentelor au crescut, mulți se vad nevoiți sa reduca drastic din cheltuieli, pentru a-și putea asigura un trai decent. Potrivit specialiștilor, costul vieții va fi mai mare ca pana…