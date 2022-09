Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile vor sa reduca birocrația pentru romanii care vor panouri fotovoltaice. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, susține ca se vor putea analiza sute de mii de cereri la programul național de fotovoltaice daca se reduce numarul documentelor necesare pentru decontare. „La programul de fotovoltaice,…

- Primele convoai de autobuze cu ruși proaspat mobilizați au sosit la Sevastopol, Crimeea. Autobuzele care transportau „soldați” ruși mobilizați au sosit la Sevastopol. Potrivit surselor, la scurt timp au mai sosit inca 5 autobuze și 12 microbuze. Exista informații potrivit carora „soldații” mobilizați…

- Invazia Rusiei a provocat pagube de peste 97 de miliarde de dolari Ucrainei pana la 1 iunie, insa reconstrucția țarii ar putea costa aproape 350 de miliarde de dolari, arata un raport publicat, vineri, de Banca Mondiala, guvernul ucrainean și Comisia Europeana. Potrivit acestuia, Ucraina a suferit pierderi…

- Celebrul bar DK Oyster din Mykonos a ajuns din nou in presa internaționala, la mai puțin de o saptamana dupa ce niște turiști canadieni au fost suprataxați cu aproape 600 de dolari. Restaurantul a devenit viral pentru inca un incident, de data aceasta pentru ca ar fi inșelat un cuplu din SUA. 510 USD…

- Nu toți romanii care au incasat amenzi in pandemie pentru necompletarea formularului PLF la intrarea in țara iși vor primi banii inapoi. Guvernul Ciuca a stabilit o serie de criterii privind eligibilitatea celor care pot primi banii. Astfel, conform procedurii redactate de Guvern și analizate de Profit.ro,…

- In Lido di Jesolo, langa Veneția, exista un restaurant unde se poate savura aur pur de 24 de carate la pranz și la cina, relateaza Corriere della Sera. E produsa de un roman. Pizza „Mimi La Regina d’Oro 24K” de la restaurantul „Da Robert” este facuta cu mozzarella, sos de roșii, 200 de grame de […]…

- Romanii pot obtine amanarea ratelor bancare pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 9 luni, a anunțat, miercuri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. De aceasta masura pot benefica atat persoanelor fizice, cat și firmele afectate de criza, cu condiția sa poata dovedi acest lucru. Executivul a aprobat,…

- Temperaturile extreme și seceta prelungita alimenteaza incendiile de vegetație din Romania. In primele șase luni au ars de șapte ori mai multe paduri ca in aceeași perioada a anului trecut. Sunt peste 10.000 de hectare arse. In primele 6 luni ale anului, in padurile pe care le administreaza Romsilva…