Cât trebuie să plătești pentru impozitul auto al mașinilor hibrid și electrice Romanii care iși cumpara in acest an mașini electrice sau hibrid vor fi surprinși placut. Afla chiar acum cat trebuie sa platești pentru impozitul auto al mașinilor hibrid și electrice. Daca pentru mașinile diesel sau pe benzina valoarea impozitului auto variaza intre 40 de lei și chiar 6.000 de lei, in cazul mașinilor hibrid și electrice lucrurile stau complet diferit. Cat trebuie sa platești pentru impozitul auto al mașinilor hibrid și electrice Mai exact, romanii trebuie sa știe ca impozitul auto pentru mașinile hibrid se stabileste prin hotarare a consiliului local. Totuși, reducerea prețului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

