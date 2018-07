Stiri pe aceeasi tema

- O grefiera din cadrul Tribunalului Iasi a fost obligata de judecatori sa achite daune morale de 20.000 de lei unui fost puscarias, care si-a ucis cumnatul cu o secure si apoi l-a aruncat intr-un WC. Decizia nu este definitiva.

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, vedeta lui Real Madrid, a acceptat sa plateasca 18,8 milioane de euro fiscului spaniol, astfel ca procurorii sa renunte la orice actiune penala pentru evaziune fiscala, a indicat vineri o sursa judiciara pentru AFP. Acest acord preliminar intre avocatii si Ronaldo…

- Elena Burlan este acuzata de luare de mita, dupa ce ar fi primit mai multe sume de bani de la diverși camatari acuzati, la randul lor, de mai multe infracțiuni, inclusiv de tentativa de omor.

- Restaurantul familiei lui Cristiano Ronaldo, care are ca actionari societatea de parcuri tematice Gramado Parks si cunoscuta marca de ciocolata Lugano, ambele braziliene, urmeaza sa isi deschida portile in luna iunie, in timpul Cupei Mondiale 2018 din Rusia, pentru a profita de tematica pe care o…