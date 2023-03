Stiri pe aceeasi tema

- Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 24 februarie 2023. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.48 lei/l și 7.38 lei/l.Prețurile practicate de stațiile de carburanți din țara, astazi, 24 februarie 2023, pot fi verificate online de șoferi pe Monitorul…

- Prețul benzinei și al motorinei in Cluj-Napoca, 22 februarie 2023. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.50 lei/l și 7.38 lei/l. Prețurile practicate de stațiile de carburanți din București și din țara pot fi verificate online de șoferi pe Monitorul Preturilor.Prețurile…

- Prețul carburanților in Romania, in 8 februarie 2023. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.47 lei/l și 7.61 lei/l. Pretul unui litru de motorina este mai redus azi cu pana la 12 bani in comparatie cu ziua precedenta, dar depinde de statia peco si judetul…

- Chiar daca prețurile cresc sub ochii noștri, Pandera pastreaza prețurile la un nivel „prietenos” pentru ca buzunarul tau sa nu aiba de suferit, iar tu sa poți beneficia de calitatea produselor, fara a-ți goli conturile bancare. Majoritatea produselor de pe Pandera sunt la reducere, fiind sub 100 de…

- Romanii cumpara proprietați ieftine in Ungaria, transmite Digi 24. Prețul variaza intre 2.500 și 10.000 de euro și este de zece ori mai mic decat cel din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 20 ianuarie 2023. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.39 lei/l și 7.74 lei/l.Prețurile carburanților in București, 20 ianuarie 2023PETROM: benzina standard - 6.39-6.45 lei/l, benzina premium - 6.85-6.91 lei/l,…

- Prețurile combustibililor din țara au crescut in ultimele doua zile, deși la inceputul anului 2023 șoferii se puteau bucura de un preț mai ieftin la pompa. Cat costa astazi, 19 ianuarie 2023, benzina și motorina in București și in țara.

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri, 28 decembrie, un proiect de ordonanta de urgenta prin care se elimina obligatia clientilor casnici care au mai multe locuri de consum de a depune declaratii privind locul de consum la care beneficiaza de pret plafonat la energie. Potrivit legii aflate inca…