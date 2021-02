Ministerul Economiei are prevăzut pentru acest an un buget de 6,6 miliarde de lei

Ministerul Economiei are prevăzut pentru acest an un buget de 6,6 miliarde de lei, iar 92% din bani vor merge pe trei scheme de ajutor de stat pentru HoReCa, restanţa pentru Start Up Nation şi cea destinată IMM-urilor, a anunţat aseară… [citeste mai departe]