- "Ma simt mai motivat ca niciodata si mai puternic". Sunt primele declaratii facute de inotatorul roman David Popovici, la intoarcerea de la Mondialele din Japonia. El a mai spus ca a realizat cat de puternica este sustinerea celor de acasa.

- Consiliul Județean Maramureș va accesa un nou credit bancar, in valoare de 100 milioane lei, pentru realizarea mai multor obiective de investiții. Un prim pas a fost adoptarea de catre consilierii județeni a unei hotarari privind inițierea procedurii contractarii acestui credit. ”Se aproba inițierea…

- O romanca de 30 de ani din Italia este acuzata de familia unui batran ca l-a sedus si a obtinut un apartament de 250.000 de euro, dar si bunuri de valoare. Femeia risca acum sa fie trimisa in judecata.

- Romanii care vor sa ia un credit se gandesc acum de doua ori inainte sa ia decizia. Dobanzile la rate pentru locuințe au crescut, iar condițiile pentru accesarea unui credit sunt mai aspre. Analiștii spun ca pentru un apartament mediu ne trebuie un salariu de peste opt mii de lei, un venit pe care…

- De un sfarșit cumplit a avut parte un muncitor roman in Italia. Barbatul și-a pierdut viața in cateva clipe dupa ce un flex cu care lucra i-a secționat gatul. Autoritațile au deschis o ancheta pentru a afla imprejurarile in care victima a murit.

- Intermediarul discuțiilor dintre Gigi Becali și Simon Apreutese a fost Ilie Dumitrescu.„Dupa conferința aia de presa in care a anunțat ca vinde echipa, Simi (n.r. omul de afaceri Simion Apreutese) m-a rugat sa-i intermediez o discuție cu Gigi (n.r. Gigi Becali).Am apelat la Victor Becali sa discute…