- Virusul SARS-CoV-2 rezista pana la cinci zile in corpul pacienților decedați, a descoperit un studiu al cercetatorilor germani, dupa ce au efectuat mai multe autopsii. Rezultatele studiului au fost publicate in revista Annals of Internal Medicine, potrivit site-ului Science et Avenir.

- Doua tipuri de celule din cavitatea nazala au fost identificate drept cele mai probabile puncte de intrare a coronavirusului in corpul uman, a concluzionat o echipa internationala de cercetatori, citata joi de Press Association. Oamenii de stiinta au descoperit ca doua tipuri de celule prezentau niveluri…

- Oamenii de știința din intreaga lume incearca sa descopere cat mai multe despre modul in care noul coronavirus evolueaza și se manifesta in corpul uman. Potrivit unei noi teorii a cercetatorilor francezi, ar exista o legatura intre produsele lactate fermentate – kefir, sana, iaurt etc. – și virusul…

- O noua veste buna legata de combaterea virusului SARS-CoV-2 vine de la oamenii de stiinta. Cercetatorii au observat ca anticorpii recoltati de la un pacient care a avut SARS, in 2006, au “chimie” cu virusul COVID-19. Expertii de la Scripps Research Institute, din San Diego, California, sugereaza…

- Cercetatorii chinezi din Wuhan si Shenzhen au descoperit ca persoanele cu grupa de sânge A (II) sunt mai vulnerabile, si automat mai predispuse, la infectarea cu Covid-19. În schimb, cei care sunt mai putini afectati sunt cei cu zero(I). Oamenii de stiinta au analizat datele…

- Oamenii de stiinta din China au impartasit caracteristicile ultrasonografice ale pneumoniei provocate de noul coronavirus si experienta dobandita in urma tratamentelor aplicate pe baza ecografiei pulmonare asupra pacientilor cu COVID-19, informeaza miercuri Xinhua. O echipa medicala a utilizat ultrasonografia…