Cât trăiesc, în medie, doljenii şi care sunt principalele lor probleme de sănătate Speranta de viata la nastere este mai buna in judetul Dolj fata de cea la nivel national, insa durata medie de viata este mai mica fata de media nationala. Si la mortalitatea generala stam mai prost decat la nivel national, iar principalele cauze ale deceselor raman bolile aparatului circulator. Traim, in medie, 75 de ani Date analizate la nivelul anului 2019 arata o speranta de viata de 76,94 ani in Dolj, mai crescuta la sexul feminin – 80,79 ani – fata de sexul masculin – 73,16 ani. Doljul a avut o speranta de viata la nastere mai buna decat cea inregistrata la nivel national. In perioada 1998-2019,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

