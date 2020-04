Stiri pe aceeasi tema

- In parcuri numarul de vizite a scazut cu 60- in Romania, in magazinele alimentare si farmacii cu 53-, iar catre locurile de munca traficul a scazut cu 39-. Spre casa numarul de vizite a crescut cu 15-. Datele difera mult si de la judet la judet: sunt locuri unde numarul de vizite in restaurante si magazine…

- Ultima ora! Inca 4 decese confirmate cu COVID-19 pe teritoriul Romaniei. Numarul total ajungand la 34. Vezi din ce zone sunt victimele Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Romania a ajuns la un numar de 34 decese. 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 263 de cazuri noi de COVID-19, in Romania. Cea mai mare creștere a numarului de imbolnaviri, in 24 de ore. Bilanțul total OFICIAL: 263 cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania. 1292 de persoane infectate cu noul coronavirus Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei,…

- Testele au confirmat infecția cu Covid-19 pentru inca 186 de persoane, pe teritoriul Romaniei, in ultimele 24 de ore, potrivit situației prezentate marți de Grupul de Comunicare Strategica. Romanii continua, insa, sa sfideze pericolul, astfel ca mulți s-au ales cu dosare penale sau au fost trimiși…

- Situația infectarilor cu noul coronavirus se schimba de la un moment la altul. Sambata au fost confirmate 2 noi imbolnaviri, ducand totalul la 97 de cazuri in țara, majoritatea fiind din Capitala. Vezi in articol informațiile actualizate constant, o harta interactiva și un grafic al imbolnavirilor.…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…

- La nivel national sunt astazi, 5 martie, in carantina institutionalizata 38 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID ndash; 19 coronavirus . Alte 11311 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala, transmite printr un…

- Conferedatia italiana a Cultivatorilor (Coldiretti) a denuntat, marti, decizia autoritatilor din Romania de a plasa in carantina romanii reveniti din nordul Italiei, catalogand masura drept "unilaterala", "antieuropeana" si "antiitaliana".Asociatia Coldiretti a criticat decizia autoritatilor…