Stiri pe aceeasi tema

- Pașii de pregatire pentru supa crema de legume sunt cum nu se poate mai rapizi. Supa crema este una dintre cele mai simple și mai consumate feluri de mancare. Preparatul poate fi obținut dintr-o varietate de legume proaspete, printre care morcovi, cartofi, broccoli, ciuperci, dovleac, roșii și multe…

- Eclerul este acel desert care nu lipsește niciodata de pe masa, mai ales de sarbatori sau la ocazii speciale. Gospodinele știu ca cel mai important lucru atunci cand pregatesc eclerele este glazura. Cum se face glazura pentru eclere astfel incat sa fie cat mai delicioase, aflați in randurile urmatoare.…

- Ne aflam deja in sezonul in care mai toate gospodinele iși pregatesc camara cu fel și fel de bunatațuri, de la gemuri și muraturi, pana la borcanele cu zacusca. In cazul in care te afli printre bucataresele care cauta rețeta perfecta pentru acest preparat, iata ca ai gasit aici locul perfect. Insa,…

- Carmen Bruma nu mai are nevoie de prezentare. Știm despre aceasta ca este una dintre vedetele din showbiz-ul romanesc care ne arata ca se poate sa ai un corp de invidiat chiar și la varsta de 46 de ani. De curand, pe pagina personala de Fcebook, Carmen Bruma a dezvaluit care este rețeta ei de cheesecake.…

- Atunci cand vine vorba despre nenumaratele tipuri de placinte preferate de catre romani, cea de mere este, cu siguranța, una dintre cele mai delicioase și sanatoase opțiuni pentru desertul perfect! Fiecare dintre noi cautam pe Internet cele mai ingenioase trucuri și sugestii, pentru ca aceasta placinta…

- Delicioasa și ușor de preparat, placinta cu mere va fi perfecta daca la final se adauga puțin iaurt. Ingredientul secret a fost dezvaluit de chef Florin Dumitrescu. Un alt element surpriza al desertului este taierea merelor in cuburi cat mai mari pentru un gust intens.

- Suntem in plin sezon de vara, iar pepenele se numara printre cele mai racoritoare fructe, este plin de vitamine, minerale și antioxidanți, dar și cu un aport scazut de calorii. Pentru a ne bucura și in sezonul rece de acest fruct delicios, astazi va aratam rețeta completa de dulceața de pepene roșu.…