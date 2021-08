Cât timp trebuie să lași cafeaua în ceașcă până când se așază zațul Daca exista un ritual al cafelei pe care toata lumea ar trebui sa-l invețe, este prepararea acesteia la ibric. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu aceasta tehnica avem cateva sfaturi. Iata cat trebuie sa lași cafeaua in ceașca pana se așaza zațul. Cat trebuie sa se lase la limpezit cafeaua, pentru a se decanta […] The post Cat timp trebuie sa lași cafeaua in ceașca pana cand se așaza zațul appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 12 iulie, publicația mesagerulneamt.ro aducea in atenția publicului faptul ca Primaria Piatra Neamț nu a facut niciun demers pentru a prelua in patrimoniu terenul de la Punte Ștrand. Conform hotararii de Consiliului Local adoptata in luna martie 2021, nu s-a mai prelungit protocolul de colaborare…

- Oamenii de știința au descoperit ca o bautura care nu lipsește din casa multor romani poate scadea riscul de infectare cu coronavirus. Este vorba despre cafea, fara de care multe persoane nu iși pot imagina dimineața. Nutritia joaca un rol important in intarirea sistemului imunitar, iar acesta este…

- Va place sa va preparați cafeaua in liniștea caminului dumneavoastra? Atunci sunteți unde trebuie! Acest ghid se vrea a fi o scurta enciclopedie care insumeaza sfaturi simple, dar deosebit de utile despre cum sa va preparați o cafea acasa.

- CHIȘINAU, 20 iun - Sputnik. Pavel Isanbaev, specialist pentru pierderea in greutate la clinica Bormental din Celiabinsk, a declarat pentru RIA Novosti de ce este foarte daunator sa combini cafeaua cu dulciurile. "Cafeaua conține antinutrienți - substanțe care interfereaza cu asimilarea microelementelor,…

- Premierul Florin Cițu a venit cu o provocare pentru membrii Guvernului și partenerii de coaliție prin care aceștia sa realizeze clipuri video de promovare a campaniei devaccinare. Trebuie sa raspunda la intrebarea ce conține vaccinul pentru aceștia. In imagini, Florin Citu apare intr-un local, spunand…

- Multi dintre noi, probabil, au observat un fapt interesant: uneori, o ceasca de cafea poate provoca somnolența cu toate ca ar trebui sa fie invers. De ce se intimpla așa si care este motivul acestei somnolențe? Oamenii de știința au stabilit faptul ca o ceașca de cafea tonifica, aceasta reactie apare…

- Prima intalnire fata in fata Lavrov-Blinken a avut loc miercuri, 19 mai, la Reikjavik, in marja ministerialei Consiliului Arctic. Intalnirea ruso-americana a eclipsat cu totul reuniunea internationala, chiar daca temele legate de zona arctica au creat un nou dosar de contencios fierbinte intre cele…

- Cafeaua este una dintre cele mai consumate bauturi la nivel mondial. Pe langa gustul foarte bun, indragit de mulți oameni, și aroma care imbie simțurile, cafeaua are și numeroase beneficii asupra sanatații. Fie ca alegi sa o consumi intr-o cafenea, fie ca preferi sa o prepari singura acasa, la ibric…