- Majoritatea oamenilor adora sa consume vinete in special vara. Mulți romani le prefera mai ales in salatele simple cu maioneza sau ceapa, dar și in diverse preparate la gratar cu roșii, branzeturi fine, busuioc proaspat și ulei de masline de calitate. Desigur ca poți sa le gatești in fel și fel de moduri,…

- Greșeala uriașa pe care o facem cand pregatim bulion. Iata de ce trebuie sa ții cont daca vrei sa obții un preparat gustos pentru iarna. Care sunt motivele care duc la alterarea pastei de tomate facuta in casa.

- Dulceața de prune este una dintre preferatele romanilor. Acesta se prepara din prune proaspete și bine coapte. In funcție de gustul fiecaruia se stabilește consistența pe care trebuie sa o aiba. Exista multe rețete de dulceața de prune, fiecare gospodina personalizand acest produs in felul ei propriu.…

- Componența cosmeticelor pe care le folosești determina sanatatea pielii tale. De aceea, este important sa fii atenta la ingredientele pe care le conțin produsele pentru ten și corp. In acest articol, iți vor oferi trei argumente pentru care produsele bio sunt benefice rutinei tale zilnice de ingrijire…

- Cine nu are in congelator macar un pachet de carne congelata? Dar țineți cont de cand ați pus-o acolo? Deși congelarea este cea mai buna metoda de a pastra alimentele nealterate, nu este o soluție pe termen nedefinit, cum ați putea crede.

- Pentru majoritatea femeilor, nu exista un sentiment mai bun la sfarșitul unei zile lungi decat sa se intoarca acasa și sa-și scoata sutienul. Majoritatea femeilor poarta sutiene pentru ca, in teorie, ofera sprijin și menține sanii. Se pare ca toate acestea sunt doar niște mituri și ca, in realitate,…

- Chiar daca se observa disparitati in functie de pozitia companiilor in lantul de aprovizionare sau locatia geografica, cele 13 sectoare analizate de Coface vor continua sa fie afectate de razboiul din Ucraina, direct sau indirect, pe termen mediu si lung.

- Majoritatea oamenilor au obiceiul de a-și face mici activitați și pentru ingrijirea feței atunci cand fac duș. Dermatologii susțin insa ca nu este bine sa faci asta in timpul in care te speli pe corp. Produsele pentru curațarea tenului și cele pentru corp trebuie folosite diferit. Specialiștii indica…