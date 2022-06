Cât timp se acordă voucherele de 250 de lei. Românii trebuie să știe asta Incepand de astazi, conform ordinului aprobat de Guvern, cei peste 3 milioane de pensionari vor intra in posesia voucherelor de 50 de euro. Sistemul de distribuție va fi, fie pe card, fie prin intermediul angajaților din Poșta Romana. In conținutul ordonanței se stipuleaza clar faptul ca voucherele de 50 de euro vor fi distribuite odata […] The post Cat timp se acorda voucherele de 250 de lei. Romanii trebuie sa știe asta appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

