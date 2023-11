Peștele este unul dintre cele mai consumate alimente de romani, și nu numai. Mai ales pentru ca ne aflam in perioada de post a Craciunului, cele mai multe gospodine prefera sa cumpere o cantitate mai mare din acest produs pentru a-l pastra la congelator, fiind mai la indemana sa il gateasca in zilele cu dezlegare la pește. Insa, iata cat timp poți sa ții peștele in congelator, de fapt!