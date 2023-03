Cât timp putem ține alimentele la congelator. Ce reguli trebuie să respectăm Specialiștii trag un semnal de alarma asupra alimentelor pe care le pastram la congelator. Cu toate ca produsele pot fi ținute in condiții mult mai bune la lada frigorifica, se pare ca acestea nu pot fi pastrate o perioada mult prea indelungata la rece. Ce reguli trebuie sa pastram atunci cand alegem sa punem alimentele la congelator. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii trag un semnal de alarma! Alimentele pastrate prea mult timp la congelator reprezinta un adevarat pericol pentru sanatate, daca nu sunt respectate anumite reguli.Simona Carniciu, medic specialist in Nutriție și Boli Metabolice, a explicat care este perioada sigura pentru pastrarea alimentelor…

- Poate ai fost și tu tentat sa crezi ca renunțand la produse precum prajituri, torturi și ciocolata vei reduce semnificativ aportul de zahar adaugat din alimentație. Specialiștii in nutriție au dezvaluit care sunt alimentele care te ingrașa fara sa-ți dai seama. Conțin cantitați mari de zahar. S-ar putea…

- Necuvantatoarele sufera cel mai mult din cauza zgomotelor puternice, pe care le resimt mult mai puternic decat oamenii. In plus, daca sunt luate pe nepregatite și sunt expuse unui sunet intens de lunga durata, efectele pot fi cu atat mai grave. In astfel de situații, ne avertizeaza specialiștii, unii…

- Odata cu debutul postului, romanii iși modifica semnificativ listele de cumparaturi, respectand toate restricțiile impuse in aceasta perioada. Specialiștii trag un semnal de alarma, dezvaluind care sunt alimentele periculoase din Postul Paștelui. Alimentele periculoase din Postul Paștelui Restricțiile…

- La fiecare drum la supermarket, fie ca vorbim despre Lidl, Kaufland sau alte magazine din țara, suntem puși in fața unor alegeri destul de dificile. De multe ori, produsele ce ajung in coșul de cumparaturi nu sunt deloc recomandate in dieta noastra zilnica. Specialiștii au dezvaluit care sunt alimentele…

- Pentru a nu ne lasa rapusi de o gripa sau de o raceala severa, este bine sa fim precaute. Putem face un vaccin antigripal, putem sa evitam contactul cu persoane care deja au probleme de sanatate, putem sa ne imbracam mai bine daca suntem sensibile sau putem avea grija de alimentatia noastra. Caci, in…

- Mesele din perioada sarbatorilor de iarna nu au dus lipsa de preparatele tradiționale indragite de romani: toba, piftie, salata de boeuf, sarmale, friptura, cozonaci și lista poate continua. Cu toate ca sunt delicioase, aceste placeri culinare au efecte nu tocmai benefice pentru organism, mai ales daca…

- Acest lucru se intampla in special pentru ca alimentele nu sunt depozitate corect. In ziua de astazi, cand toata lumea iși face griji pentru scumpiri, Doar sa arunci mancare nu mai vrei. Acum poți descoperi și tu cateva reguli de pastrare a alimentelor pe care nu le știai pana acum și care iți vor fi…