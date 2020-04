Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Dambovita, Corneliu Stefan i-a adresat o interpelare ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, in care solicita sa li se comunice cetatenilor informatii concrete, Deputatul Corneliu Stefan ii mai solicita ministrului Sanatatii sa-i prezinte, in scris, informatii legate de masurile intreprinse…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru,a vorbit, marți, la B1 TV, despre criza epidemiei de coronavirus și carantinarea batranilor, dupa declarațiile președintelui Klaus Iohannis."O sa ne uitam la cazurile de dupa 1 mai, apoi vom putea vorbi de relaxare. Nu ne gandim decat cand vedem varful pantei.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a tinut luni dupa-amiaza sa precizeze ca nu se pune problema ca in urmatoarele doua-trei luni competitiile sportive sa poata fi reluate in tara noastra, din cauza pandemiei de coronavirus....

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a fost intrebat daca ”coronavirusul se poate transmite prin intermediul lumanarii”. Ministrul sanatatii, Nelu Tataru a raspuns unei intrebari aflate pe buzele multor romani: ”Se poate transmite coronavirusul prin intermediul unei lumanari?”. ”Cat timp suntem intr-un…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, la Galati, ca o eventuala relaxare a masurilor impuse pentru prevenirea raspandirii COVID-19 ar putea aparea dupa 15-20 mai sau 1 iunie. Acesta a precizat ca relaxarea masurilor privind combaterea coronavirusului se va face gradual si cu…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat luni ca se ia in calcul la nivel guvernamental prelungirea restricțiilor de circulație pentru persoanele varstnice cu cel puțin o luna de zile dupa ridicarea starii de urgența in Romania. „Se ia in calcul si mai mult de o luna, daca situatia e dificila.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, in ședința de Guvern de joi, ca exista stocuri noi de echipamente de protecție și de medicamente, urmand ca acestea sa fie suplimentate in zilele urmatoare....

- Ziarul Unirea Medicii infectați cu coronavirus ar putea TRATA pacienți, daca au simptome ușoare. Anunțul neașteptat din partea ministrului Sanatații Noul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, a facut un anunț total neașteptat, in ceea ce privește medicii bolnavi de COVID-19. Ministrul susține ca cadrele…