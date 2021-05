Agentia Europeana a Medicamentului a recomandat extinderea la 31 de zile a perioadei de stocare la temperatura frigiderului, intre 2-8 grade Celsius, pentru vaccinul anti-COVID produs de Pfizer/BioNTech, fata de cinci zile pana in prezent. Astfel, serul va fi mai ușor de transportat și de distribuit in statele UE. Anterior, acest vaccin trebuia pastrat in congelatoare speciale la temperaturi cuprinse intre -80 si -60 de grade Celsius. Schimbarea perioadei este valabila numai pentru fiolele care nu au fost deschise. Agentia Europeana a Medicamentului a facut recomandarea privind stocarea la temperaturi…