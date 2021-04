Cât timp petrecem, în medie, pe telefon Potrivit celor mai recente statistici, timpul acordat aplicațiilor de pe telefoanele noastre este de aproximativ 5 ore. Fie ca este vorba de munca sau relaxare, pandemia a contribuit si la cresterea masiva a timpului pe care posesorii de smartphone-uri il petrec folosind diverse aplicatii. 4,2 ore este acum timpul mediu care-l petrecem in aplicatii mobile, conform studiului realizat de App Annie. In unele tari, precum Coreea de Sud, Indonezia si Brazilia, oamenii petrec si peste 5 ore pe zi, in medie, pe aplicatiile de pe smartphone sau tableta. In India, cresterea fata de acum doi ani este si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

